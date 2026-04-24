L’enoturista che arriva in Sicilia? Straniero, sui 50 anni, non per forza esperto di vino ma curioso

Il valore che l’enoturismo genera per le imprese vinicole italiane è di 3,1 miliardi di euro, a dimostrazione di come, ormai, non si tratti più di un “piano B” per i produttori, ma un asset strategico di valorizzazione e crescita economica. Una leva che in Sicilia assume valenze ancora più significative, secondo un’analisi Nomisma Wine Monitor per UniCredit, presentata, nei giorni scorsi, a Palermo, nel lancio “Sicilia en Primeur” 2026 by Assovini Sicilia (dall’11 al 15 maggio nel capoluogo siciliano), l’anteprima dei grandi vini siciliani, per farne conoscere sia le innumerevoli sfaccettature, attraverso degustazioni e incontri con i produttori, sia i luoghi e la cultura dell’isola, vero e proprio “continente enoico”, approfondendo gli argomenti di maggiore attualità del settore. Secondo l’indagine qualitativa sulle imprese vinicole siciliane, l’enoturismo in Sicilia (alle cui potenzialità Assovini Sicilia ha dedicato anche un focus, sempre nei giorni scorsi, a Vinitaly 2026 a Verona), ha un carattere molto più internazionale rispetto agli altri territori vinicoli italiani, tracciando l’identikit dell’enoturista che arriva sull’isola che è prevalentemente straniero - in particolare statunitense, tedesco ed inglese - con un’età media tra 40 e 55 anni e non necessariamente è un esperto di vino, il che non rappresenta una criticità, ma un’opportunità per colmare un gap di conoscenza e accrescere la cultura del vino di persone che, dopo l’esperienza enoturistica, potranno divenire ambasciatori del brand aziendale e dei territori vinicoli siciliani.

In uno scenario di mercato internazionale carico di incertezze e complessità, l’enoturismo sta sempre più assumendo rilevanza strategica per il business delle aziende italiani e, negli ultimi anni, è cresciuto in maniera significativa. Per questo anche Assovini Sicilia, che riunisce oltre 100 aziende del territorio e gran parte della produzione imbottigliata dell’isola, “scommette sull’enoturismo non solo come strategia ma come asset delle nostre cantine che stanno rispondendo in maniera dinamica alle nuove sfide del mondo del vino - ha commentato la presidente Mariangela Cambria - il wine tourism ci consente di raccontare il vino come prodotto culturale e parte di un contesto più ampio dove convivono paesaggio, storie, produttori, gastronomia. E la Sicilia del vino oggi si conferma un’isola capace di intercettare i cambiamenti e anticipare le strategie”. “Il settore vitivinicolo che rappresenta un pilastro strategico per l’economia siciliana, si trova ad operare oggi in un contesto globale complesso, in cui vecchie e nuove sfide si affiancano però a significative opportunità, come l’ascesa dell’enoturismo, leva strategica a supporto di competitività, attrattività e valorizzazione del territorio”, ha detto Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia UniCredit.

Lo scenario da cui parte l’indagine Nomisma Wine Monitor-Unicredit (che al fenomeno dell’enoturismo italiano hanno dedicato anche un’indagine a Vinitaly Tourism 2026) è quello di un 2025 che non è stato un anno semplice per il vino italiano, con l’export che ha chiuso in negativo (-3,6% nei valori) sul 2024. In termini assoluti, la riduzione equivale a quasi 300 milioni di euro e 400.000 ettolitri. Il calo più rilevante riguarda i mercati del Nord America (-204 milioni di euro) e l’Europa extra-Ue (-89 milioni di euro), mentre l’export verso i Paesi dell’Unione Europea (che ancora rappresenta il 40% delle nostre esportazioni totali a valore) risulta in crescita e permette di mitigare la perdita. Ma il vino italiano non è l’unico a subire un calo delle esportazioni. Tutti i principali exporter mondiali registrano una riduzione: Francia -4,4%, Spagna -5,1%, Cile -10,2%, Australia -14,6%, Stati Uniti -36%. Solo la Nuova Zelanda si mantiene attorno alla parità (-0,5%), ma veniva da una chiusura in negativo nel 2024 (-6,1%). Le performances negative degli esportatori discendono da mercati internazionali che hanno ridotto consumi e acquisti di vino dall’estero. Guardando ai top mercati per import, solo Germania, Svizzera e Brasile registrano una crescita a valori nelle importazioni di vino, mentre gli Stati Uniti (causa anche svalutazione del dollaro) perdono il 12%, Uk il 6%, Canada il 12%, la Cina il 15%.

Ma i cali si riflettono anche nelle esportazioni dei nostri vini Dop. Poche le denominazioni a livello regionale che mettono a segno una crescita: tra queste ci sono i bianchi fermi Dop della Sicilia, il cui export cresce a valore del 2,4% sul 2024. Una crescita che nemmeno i dazi di Trump riescono a bloccare: a differenza della media dei vini italiani che negli Usa lasciano sul campo quasi il 13% in valore, i bianchi Dop della Sicilia aumentano nell’export verso gli Stati Uniti dell’8,4%. All’opposto il caso dei rossi Dop della Sicilia che perdono, sempre in termini di export, l’11% sul 2024, trainati al ribasso proprio dagli Usa, primo mercato di sbocco. È, comunque, da precisare che i dati Istat di export tengono conto del luogo di spedizione all’estero, per cui sfuggono i quantitativi di vino siciliano che non partono direttamente dalla Sicilia per l’estero, ma partono da porti ubicati in altre regioni alle quali questi volumi di prodotto vengono computati come export vinicolo. Per cui si stima che, in realtà, il commercio estero di vini e mosti siciliani sia superiore rispetto ai dati ufficiali. Il calo nei consumi di vino rosso è, comunque, una tendenza che, ormai, da molti anni si sta manifestando anche nel nostro Paese, complice, indubbiamente, una riduzione nella “consumer base” degli italiani che bevono vino abitualmente (quotidianamente o più volte a settimana) e che rappresentano il “nocciolo duro” per i consumi di vino rosso. Una componente che si sta progressivamente riducendo: basti pensare che gli italiani di età over 60 che 15 anni fa dichiaravano di bere vino abitualmente erano il 70%. Oggi sono il 54%. Al di là di queste evoluzioni, il territorio resta sempre prioritario nelle scelte di consumo di vino per gli italiani: sia che lo si acquisti per il consumo domestico che lo si beva fuori-casa, più di 4 consumatori su 10 guardano principalmente all’origine (regionale o Dop/Igp). Negli ultimi tre anni la produzione vinicola in Sicilia si è assestata attorno ai 2,7 milioni di ettolitri, con una componente di quella a denominazione (Dop e Igp) vicina all’80% (a fronte di una media italiana del 72%). I vini bianchi la fanno da padrone, con una quota superiore al 64% della produzione regionale (media italiana: 62%), e rappresentano la categoria che negli ultimi anni ha trainato l’export di vino dall’isola: +50% la crescita nell’ultimo decennio del valore complessivo, con gli Usa primo mercato (22%), seguiti da Germania (12%), Uk (7%), Paesi Bassi e Canada (6%).

Se guardiamo agli arrivi di turisti nei principali territori del vino italiano (da Valdobbiadene alla Valpolicella, dalle Langhe alla Franciacorta, dal Collio al Chianti), negli ultimi cinque anni, si sono registrate crescite di molto superiori - in termini di variazioni percentuali - alla media della relativa regione (al netto dei capoluoghi/città d’arte). Nel caso della Sicilia, prendendo ad esempio i comuni dell’Etna (legati cioè al disciplinare di produzione dell’Etna Doc), tra il 2019 e il 2024, gli arrivi di turisti sono cresciuti del 17,4% contro una media dell’intera isola del 12,4%. Guardando al futuro, secondo le stesse imprese nei prossimi anni, gli enoturisti andranno soprattutto alla ricerca di esperienze personalizzate e offerte esclusive, di esperienze immersive e multisensoriali, ma anche integrate con attività culturali.

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