Il mosaico vinicolo della Romagna, tra Sangiovese, Albana, Trebbiano e non solo, pensa in grande

Da “Vini ad Arte” il messaggio di Consorzio Vini Romagna e produttori come Umberto Cesari, Longanesi, La Masselina, Agrintesa e non solo: far capire al mondo la grande qualità e varietà dei vini del territorio. Tra collina e mare, borghi storici e modernità, cooperative e piccoli produttori, la voglia di emerge di un tessuto produttivo convinto della qualità e della distintività dei propri vini e che guarda al domani con fiducia e consapevolezza del lavoro da fare.

