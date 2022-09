“Il sistema agricolo e alimentare deve cambiare. Con scelte individuali, e attraverso il piacere”

Carlo Petrini a dialogo con WineNews: “con il magone non si fanno le rivoluzioni. Che partono dalle nostre case, per esempio, riducendo lo spreco”. Il valore ed il ruolo delle piccole comunità del cibo, la sostenibilità che vuol dire far durare le cose nel tempo, e che deve essere anche “spirituale”, oltre che ambientale, sociale ed economica, e l’importanza di non perdere l’anima dei nostri borghi, pensando solo al turismo, nelle riflessioni del fondatore di Slow Food, da Terra Madre Salone del Gusto 2022.

