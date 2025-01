Il timore dei dazi di Trump, il nuovo regime sulle accise: il vino italiano tra Usa e Uk

Presente e prospettive in due mercati vitali per la cantine tricolore, raccontati da Claudio Povero e Mirella Menglide, trade analyst dell’Ice. Negli States il vino italiano cresce ancora, ma guarda con preoccupazione al calo generale dei consumi, e al rischio di dazi che rischiano di far alzare i prezzi e deprimere ancora le vendite. Nel Regno Unito le etichette tricolore tengono, ma il nuove regime sulle accise voluto dal Governo britannico, che entrerà in vigore nei prossimi mesi, rischia di mandare fuori mercato una ampia gamma di vini entry level.

