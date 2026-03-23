Il tiramisù, il dolce italiano più famoso al mondo, batte il Colosseo per “instagrammabilità”

Quando si parla di attrattività turistica italiana, si pensa subito a monumenti iconici, città d’arte e paesaggi straordinari: ma cosa succede se osserviamo il fenomeno attraverso i dati degli hashtag su Instagram? Succede che nel canale social che conta oltre 2,35 miliardi di followers nel mondo, e più di 40 milioni in Italia, un cibo, e in particolare il dolce italiano più amato e famoso al mondo, supera il monumento-simbolo del Belpaese: è il caso del tiramisù, oggi l’attrazione turistica italiana più popolare che ha più citazioni del Colosseo. A confermarlo, Francesco Redi, fondatore della “Tiramisù World Cup” e studioso di Politiche europee per il turismo, nei giorni scorsi in occasione del “Tiramisù World Day”.

In particolare, digitando “#tiramisù” su Instagram, il celebre dolce al cucchiaio registra ben 5,3 milioni di utilizzi (da quando esiste il social network fotografico, fondato nel 2010). Ma il segreto del tiramisù non è (più) solo la sua bontà, quanto il fatto di essere anche un contenuto altamente “instagrammabile”, riconoscibile, replicabile e condivisibile. Ed i suoi dati confermano un fenomeno oramai evidente nel mondo del turismo contemporaneo: “il cibo è diventata un’attrazione turistica, capace di competere (e, come vediamo, superare), i grandi landmark culturali”, ha spiegato Redi.

L’analisi degli hashtag non misura direttamente i flussi turistici, ma racconta qualcosa di altrettanto importante, ovvero quello che le persone scelgono di condividere nel canale social più popolare. “Quello che viene condiviso oggi influenza profondamente la percezione delle destinazioni, la costruzione dell’immaginario turistico e anche le scelte di viaggio delle nuove generazioni - aggiunge Redi - non si tratta più solo di visitare un luogo, ma di vivere un’esperienza che meriti di essere raccontata online”. In questo contesto, gastronomia, lifestyle e icone locali giocano un ruolo sempre più centrale e il tema è all’attenzione di chi si occupa di marketing territoriale. “Per le destinazioni turistiche questi risultati indicano una cosa: le attrazioni non sono più solo geografiche, ma anche culturali, gastronomiche e social - sottolinea Redi - è proprio in questa intersezione tra dati digitali, turismo e narrazione dei territori che si aprono nuove opportunità strategiche che devono essere prese in considerazione”.

L’analisi diventa ancora più interessante restringendo il campo al Veneto, la regione che si contende l’invenzione del tiramisù con il Friuli Venezia Giulia, e confrontando hashtag legati sia alle destinazioni sia alle attrazioni. In questo scenario, le città dominano ancora la classifica e sono Venezia (considerando anche “Venice”, “Venedig” e altre varianti linguistiche) che supera i 33 milioni di contenuti, e “Verona” che raggiunge 7,2 milioni. Ma scorrendo la classifica subito dopo incontriamo elementi molto diversi dalle tipiche destinazioni turistiche: compaiono, infatti, i prodotti gastronomici e simboli della cultura locale, dal Prosecco (4,6 milioni), Spritz (2,2 milioni), Padova/Padua (4 milioni) e Cortina (1,7 milioni). “Un altro dato interessante - conclude Redi - è il fatto che, nel complesso, l’hashtag “Dolomiti” supera quello “tiramisù" (10 milioni considerando le varianti linguistiche). Tuttavia, trattandosi di un territorio distribuito su tre regioni, la quota effettivamente attribuibile al Veneto risulta probabilmente inferiore”.

E in questa “singolar tenzone” enogastronomica, Treviso, universalmente riconosciuta come la “città del tiramisù”, lancia la “Tiramisù Run”, una corsa ludico-motoria ideata dall’ex campione azzurro Salvatore Bettiol, per 10,1 km, affiancata alla Mezza di Treviso - CentroMarca Banca, per celebrare il dolce al cucchiaio più famoso al mondo, l’11 ottobre in occasione della “Tiramisù World Cup” 2026, che porta nel capoluogo della Marca chef amatoriali provenienti da tutto il mondo per preparare il miglior tiramisù di sempre.

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