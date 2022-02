Il vino alla conquista della Generazione Z: la sfida delle produzioni low alcol

I cambiamenti sociali e di stile di vita hanno effetti importanti anche sui consumi di vino: i più giovani, spesso ossessionati dalla forma fisica, sposano diete salutari, fatte di prodotti salutari e poco alcol. Scelte che ben si sposano con i vini a basso contenuto di alcol, tendenza emergente nel mondo enoico, che per decenni ha puntato su produzioni “muscolari”. Un passo necessario per conquistare la Generazione Z, come raccontano a WineNews Angela Velenosi, Andrea Sartori, Romina Tacchino (Azienda Agricola Tacchino), Roberto Anselmi ed Enrico Gobino (Mondodelvino).

