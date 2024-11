Il vino è anche innovazione e tecnologia, e l’Italia ne è leader nel mondo. Come racconta “Simei”

Focus su un comparto, quello della tecnologia per il beverage, che vale 5 miliardi (di cui 3 solo per la filiera del vino), che continua ad investire in innovazione. Tra tappi (con le testimonianze di Vinventions, Amorim Cork e Diam Bouchage), contenitori per la vinificazione (come racconta Tava), prodotti enologici ed automazione (Aeb), e non solo, per un comparto che guarda al futuro oltre le difficoltà del momento, come spiega il presidente Unione Italiana Vini (Uiv), Lamberto Frescobaldi.

