Il vino e il cibo sono metà della grande bellezza d’Italia. Celebrata nella Firenze del Rinascimento

Grandi chef e produttori nel racconto WineNews dal Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, dove Vasari già celebrava i territori del vino. Voci, immagini e la “grande bellezza”, italiana al 100%, protagonista dei “The Golden Vines Awards”, gli “Oscar” dei fine wines. In un contesto in cui assaggiare vino ed alta cucina fa pensare alla bellezza dell’opera e del lavoro dell’uomo in simbiosi con l’ambiente. E che il sublime esiste nell’unione tra il bello e il buono.

