Il vino ed il suo racconto, tra punteggi, recensioni, storie da narrare, verità ed autenticità

Le riflessioni della Master of Wine Christy Canterbury, di Lisa Perotti Brown (“The Wine Independent”, e di Laura Catena (Catena Zapata). La cui sintesi è: i punteggi sono importanti, sono la sintesi del giudizio del vino, ma non bastano: serve un racconto di storie autentiche, veritiero, capace di andare oltre la bottiglia, che sappia raccontare perchè quel vino è come è, quali idee, pensieri e valori danno forma alle aziende e al loro percorso.

