Il vino italiano, i suoi punti di forza e le sue prospettive secondo le firme di “Wine Enthusiast”

A WineNews l’intervista doppia a Danielle Callegari e Jeff Porter, che degustano e raccontano i vini per la popolare rivista americana. I territori preferiti, i grandi classici e quelli ancora da esplorare, da Nord a Sud, le caratteristiche vincenti dell’Italia del vino, e quelle sui cui lavorare per migliorare ancora. Con un brindisi che vuole essere di buon augurio per il futuro del settore e dei sui grandi e piccoli produttori.

