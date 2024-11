Il vino italiano in Usa è forte. E guarda al futuro tra nuove opportunità e qualche difficoltà

Le riflessioni di importatori, distributori e operatori del primo mercato enoico al mondo. E dove si prevede un 2025 di ritorno alla crescita. A WineNews, dalle tappe a New York e San Francisco del “Simply Italian Great Wines Us Tour e Messico” (con la regia della Iem - International Exhibition Management by Marina Nedic e Giancarlo Voglino), le parole di chi vive i mercati ogni giorno, e la visione di Giovanni Busi, presidente Consorzio Vino Chianti, uno dei più grandi d'Italia, che vede negli States uno dei mercati fondamentali della denominazione.

Copyright © 2000/2024