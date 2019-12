Il vino italiano nel Regno Unito, in vista del voto sul nuovo Governo Uk (e sulla Brexit)

Gli scenari possibili secondo Miles Beale, alla guida della Wine & Spirits Trade Association: “il 20% del vino in Uk arriva dall’Italia, e non vogliamo che questo cambi. Oggi i campioni sono Prosecco e Pinot Grigio, ma c’è spazio per molto altro. Se sarà una Brexit “no deal” le cose saranno più complicate, un accordo sarebbe fondamentale. Ma gli inglesi, che puntano sempre più a bere meno e meglio, non rinunceranno al vino italiano”.

