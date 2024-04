Il vino, l’alta montagna, la musica, lo sport, l’anima umana: il progetto della Nino Negri

La storica cantina della Valtellina del Gruppo Italiano Vini (Giv) ha portato il vino a 3.000 metri, in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Come racconta, a WineNews, Danilo Drocco, enologo della cantina Nino Negri, da Heaven 3000, dove dimorano 1.300 bottiglie di Vigna Fracia 2016, che saranno aperte per i giochi invernali, e che ha fatto dialogare la musica di Alessandro Martire, famoso le sue esibizioni in mezzo alla natura, e le riflessioni profonde di Paolo Cognetti, autore del libro “Le otto montagne” (diventato film che ha vinto poi il Premio della Giuria al Festival di Cannes n. 75).

