Il vino nella gdo italiana chiude un 2025 in negativo: 2,3 miliardi di euro in valore (-0,5%)

Il dato finale è in negativo, tanto in valore che in volume, ma, tutto sommato, e soprattutto considerate le premesse - basti pensare al calo dei consumi e al potere di acquisto eroso che “tocca” le tasche degli italiani - il comparto vino non affonda nel fondamentale canale della grande distribuzione, che è il più importante, soprattutto in volume. Il 2025 delle vendite di vino in gdo si chiude in calo, ed è la quinta volta consecutiva, come emerge dal dato di sintesi sui primi 12 mesi dell’anno di Circana, per WineNews, secondo cui da gennaio al 28 dicembre 2025, tra gli scaffali della grande distribuzione italiana (iper e supermercati, discount e libero servizio piccolo), sono stati venduti poco più di 618 milioni di litri di vino (-3,1% sul 2024), per un valore complessivo di 2,3 miliardi di euro (-0,5%), ad un prezzo medio di 3,77 euro al litro (+2,6% sul 2024). Con la categoria che incide di più, quella dei vini nella classica bottiglia da 0,75 litri (bollicine comprese), che in valore è in territorio positivo a 1,8 miliardi di euro (+0,2%), mentre in volume, di cui rappresenta oltre la metà complessiva, rispetto al 2024, scende a 331,8 milioni di litri (-1,9%), ad un prezzo medio di 5,47 euro al litro (+2,1%).

Il comparto bollicine segna una performance con il segno più tanto in valore, a 778 milioni di euro (+3,6%), che in volume a 106,7 milioni di litri (+3,1%), con un prezzo medio a 7,29 euro al litro (+0,4%).

Probabilmente, sul dato generale, e come si è visto negli ultimi anni, incide l’evidenza di una popolazione italiana con un’età media in crescita, una generale capacità di spesa in calo costante, e fattori sempre più in voga nella società italiana come il salutismo ed il cambiamento dei consumi, soprattutto tra le nuove generazioni, a cui, e molto più rispetto al passato, non mancano le opzioni di scelta.

