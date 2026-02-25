“Il vino? Progetto evolutivo, nato per passione, sarà implementato ancora”. Renzo Rosso, a WineNews

Non si ferma, anzi rilancia, con l’entusiasmo che, da sempre, contraddistingue il suo percorso imprenditoriale: “il vino è un progetto evolutivo, nato per passione e che vogliamo implementare ancora. Come? Con forme di partecipazione in altre aziende. Anche all’estero”. Lo ha detto, a WineNews, Renzo Rosso, uno dei più importanti imprenditori italiani della moda e del vino. Oltre ad essere patron di Diesel e di Only The Brave Group (che controlla, tra gli altri, brand del fashion lusso come Maison Margiela, Marni, Jil Sander e Viktor & Rolf), nel settore del vino, Renzo Rosso ha fondato Diesel Farm in Veneto e possiede quote delle tenute Josetta Saffirio, nel territorio del Barolo, e Benanti sull’Etna (tutte facenti capo al gruppo Brave Wine). “I capitali investiti nel vino? Rifarei tutto - spiega Renzo Rosso - vogliamo essere presenti nei territori del vino più importanti, in Italia e nel mondo. Il progetto si chiama Brave Wine, “vino coraggioso”, perchè quello che ho fatto è spesso stato considerato fuori dagli schemi”.

“Il mio interesse principale resta la moda - continua Rosso - ma il settore del vino mi affascina, perchè sono nato in una fattoria e mi piace bere il buon vino”. Renzo Rosso si sofferma anche sull’importanza del conoscere da vicino gli enoturisti, così da poter offrire esperienze personalizzate. In questo è utile l’Intelligenza Artificiale, per tenere i contatti con i clienti facendoli sentire amici e consigliando bottiglie per le giornate speciali”.

Dopo aver reso il jeans made in Italy un’icona universale con il Diesel, brand che fa parte di Only The Brave Group, la holding della moda e del lusso di cui è fondatore e che controlla marchi come Maison Margiela, Marni, Jil Sander, Viktor & Rolf e Amiri, è profondamente legato al suo territorio: è sulle colline di Marostica, in Veneto, che sorge anche Diesel Farm, la sua prima cantina, a cui è molto legato (“qui il proprietario voleva costruire una piccola Beverly Hills, invece ho salvato questa terra e l’ho fatta diventare un parco nazionale”). Renzo Rosso è stato anche azionista della cantina veneta Masi Agricola, ma è uscito nel 2022.

