Inama, Doc Soave Classico Vigneti di Foscarino 2016

La cantina della famiglia Inama è stata tra le prime a capire l’importanza di possedere le migliori parcelle nel comprensorio del Soave Classico, accumulando negli anni un numero crescente di terreni, fino agli attuali 62 ettari, da cui arrivano in media 450.000 bottiglie, in maggioranza situati nei Cru più importanti della denominazione come, per fare gli esempi più importanti, Foscarino a Carbonare. Qui i suoli che si caratterizzano per la loro natura vulcanica (basalto lavico) recitano un ruolo fondamentale, permettendo ai vini aziendali di mettere al primo posto originalità e coerenza territoriale, elementi che da sempre caratterizzano i vini a marchio Inama. E il Soave Classico Vigneti di Foscarino ne è un esempio decisamente paradigmatico. La versione 2016, prodotto in maniera estremamente tradizionale, con una breve macerazione sulle bucce, è bianco dallo spiccato carattere e dalle potenzialità di invecchiamento ancora non completamente espresse. Il colore è molto carico, così come i profumi che ricordano proprio le bucce dell’uva e la pesca gialla, mentre la bocca è generosa, sapida, carnosa e tendenzialmente rotonda.

