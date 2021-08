La rinascita dei vini dell’Alto Piemonte, tra investimenti, terroir e micro climi unici

Nella Regione in cui non esistono le Igt, conquistano sempre maggiore spazio denominazioni che si affiancano alle più note. Siamo in Piemonte, terra di Barolo e Barbaresco, e da qualche anno anche di Nebbiolo e tanti altri autoctoni allevati in Alto Piemonte, terra di risaie, laghi e montagne. Qui, ogni uva ha la sua casa, capace di regalare interpretazioni diverse: le Docg Gattinara e Ghemme, le Doc Boca, Bramaterra, Colline Novaresi, Coste della Sesia, Fara, Lessona, Sizzano e Valli Ossolane.

