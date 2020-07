La ristorazione durante e dopo la pandemia: la visione del tristellato Norbert Niederkofler

“La gastronomia sarà una leva straordinaria per il futuro, a patto che sia legata alla cultura, e che si raccontino storie vere”. Così lo chef del St. Hubertus dell'Hotel Rosa Alpina e del AlpiNN, a Plan de Corones, ritenuto tra i più originali, e firma del “manifesto” “Cook the Mountain”. “Da sempre legatissimi al territorio, e sarà ancora più importante esserlo in futuro, dopo questi tempi che di hanno riflettere su tanti aspetti e su tanti eccessi”

Copyright © 2000/2020