La Sicilia del vino, pioniera di sostenibilità: gli spunti del primo simposio di Fondazione SOStain

Riflessioni di studiosi e accademici (da Ettore Capri a Nicola Francesca, ad Attilio Scienza), giornalisti (come Monica Larner, italian editor di “Robert Parket Wine Advocate”, e Federico Quaranta, di “Decanter” su Radio2, e non solo) e produttori come Anna Alessandro (Alessandro di Camporeale) ed Alberto Tasca (Tasca d’Almerita) che è anche presidente della Fondazione, voluta da Assovini e Consorzio Doc Sicilia: “l’approccio interdisciplinare è la chiave per il futuro”.

