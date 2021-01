La sinergia tra scuola e agricoltura: la “rivoluzione deliziosa” di Alice Waters

Dal progetto degli “Edible Schoolyard” alla school-supported agriculture, il pensiero, dai talk di Terra Madre, della vicepresidente di Slow Food International: “se le stesse somme di denaro che le scuole americane spendono in fast-food andassero a sostegno di un’agricoltura buona, pulita e giusta, metteremmo in campo una vera e propria rivoluzione. Il progetto di agricoltura supportata dalla scuola non è così diverso da quello dell’agricoltura supportata dalle comunità locali”.

