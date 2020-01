La tecnologia, strumento fondamentale per la comunicazione del vino: parla Tom Cochran

Era il 2008 quando, a suon di “Yes, we can”, Barack Obama diventava il primo Presidente afroamericano degli Stati Uniti: nella cabina di regia della campagna elettorale che di fatto ha segnato l’ingresso nell’era dell’internet 2.0, c’era Tom Cochran. Che, a WineNews, lancia qualche “dritta” per il mondo del vino sul web: “focalizzatevi sul pubblico a cui volete rivolgervi, cercate di capire con chi state cercando di instaurare un rapporto. E in questo, la tecnologia è un mezzo indispensabile: i social media e i siti internet, ma anche i data, forniscono informazioni utili”.

