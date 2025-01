La Tordera, Docg Valdobbiadene Rive di Guia Extra Brut Otreval 2023

Profuma di mela e pera mature e pasta di mandorle, l’Extra Brut Otreval 2023, dal sorso davvero cremoso ma secco, scorrevole e leggermente sapido, che lascia la bocca profumata di fiori di acacia, cedro e tocchi erbaceo. Un vino che proviene dalle uve dei vigneti più alti dell’azienda, sulle Rive di Guia, raccolte ad ottobre, per affinare almeno 90 giorni in acciaio prima di uscire in commercio. Otreval fa parte dell’1.300.000 bottiglie che i fratelli Vettoretti - Paolo in cantina e Renato in vigna, insieme ai genitori Pietro e Mirella - producono a partire dai loro 80 ettari vitati di proprietà, che toccano anche Cartizze, Vidor e la vicina denominazione di Asolo.

