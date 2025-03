Domenico Clerico, Docg Barolo Percristina 2015

Il Barolo “Percristina“ è la punta di diamante della cantina Domenico Clerico. Dedicato alla figlia e prodotto solo nelle annate migliori, è ottenuto dalle uve di una vigna all’interno del Cru Mosconi di Monforte D’Alba, acquisito in parte nel 1995: matura in barrique per 36 mesi, più altri 24 in legno grande. La versione 2015 profuma di prugne, sottobosco, funghi, tabacco e polvere di caffè, con un tocco goudron in chiusura. In bocca il sorso è caldo e intenso, dai tannini levigati e dal finale profondo, leggermente agrumato. L’azienda oggi conta 25 ettari vitati, per un totale di 150.000 bottiglie prodotte ogni anno e coltiva unicamente tre vitigni, Dolcetto, Barbera e Nebbiolo.

(are)

Copyright © 2000/2025