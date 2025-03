Michele Chiarlo, Docg Barolo Tortoniano Riserva 2019

Il Barolo Tortoniano Riserva 2019 possiede un bagaglio olfattivo articolato dai rimandi alle prugne, alle more, al mirto, alla rosa appena appassita, alla liquirizia, al cacao, al tabacco e al sottobosco. In bocca il sorso è ampio e polposo, dalla ricca tessitura tannica e dalla buona fragranza acida, che allunga un finale ben profilato su toni agrumati. Il Barolo Tortoniano Riserva di Michele Chiarlo, prodotto solo nelle migliori annate, nel suo nome rimanda alla scala dei tempi geologici in cui il Tortoriano - caratterizzato da terreni marno-calcarei-tufacei - è il quinto sui sei piani in cui è suddiviso il Miocene, ed è affinato per 30 mesi in botti di medie e grandi dimensioni.

(are)

Copyright © 2000/2025