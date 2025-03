Damilano, Docg Barolo Cannubi 1752 Riserva 2008

La vendemmia 2008 è quella in cui la famiglia Damilano decide di valorizzare il nucleo storico dei propri vigneti di Cannubi con una riserva che prende il nome dall’anno a cui risale la più antica bottiglia delle Langhe: il 1752. È quindi intrigante tornare a questa prima vendemmia 25 anni dopo e constatare come il Riserva si presenti con un aspetto magnetico color rosso rubino brillante, sia vellutato al naso che vibrante e sorprendentemente fresco al palato. Il bouquet si apre con una sinfonia di note floreali, a iniziare dalla rosa e dalla violetta, per proseguire con profumi mirtillo e agrumi. L’ottima acidità mantiene il Riserva 2008 un evergreen con una evoluzione interessante tutta da scoprire strada facendo. Il confronto con l’annata temporalmente più vicina, il 2010, evidenzia l’unicità di ogni singola annata. Una verticale dal percorso sensoriale unico, perfetto per celebrare la storia che lega la famiglia al territorio. Fu infatti nel 1890 che Giuseppe Borgogno, bisnonno degli attuali proprietari, produsse le prime bottiglie. Oggi c’è la quarta generazione a condurre 58 ettari a vigneto e una produzione di quasi 400.000 bottiglie.

(Cinzia Meoni)

