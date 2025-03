Burlotto, Docg Barolo Monvigliero 2020

L’azienda con sede a Verduno - 15 ettari a vigneto per una produzione di 60.000 bottiglie - rappresenta un baluardo del classicismo enoico di Langa. Nata alla metà del XIX secolo, per iniziativa di Giovan Battista Burlotto, uno dei primi che scommise sulla vendita dell’imbottigliato, la cantina Burlotto fu gestita dalla nipote di Giovan Battista, Marina Burlotto, e dal marito di quest’ultima, Giuseppe Alessandria. Oggi è condotta dal loro figlio, Fabio Alessandria, che ne continua il percorso enoico con rigore. Fermentazioni che non disdegnano anche la presenza dei raspi, uso del rovere (prevalentemente grande) sempre ben calibrato, restituiscono Barolo assolutamente significativi, dal tratto stilistico tradizionale e dotati di spiccata personalità e trasparente chiarezza espressiva, con in testa i Cru di Barolo (Cannubi) e di Verduno (Monvigliero). Quest’ultimo, nella versione 2020, possiede solido bagaglio aromatico dal frutto definito, con tocchi balsamici, agrumati e affumicati, ad introdurre un sorso arioso, succoso e contrastato, che nel lungo finale vira su toni di erbe aromatiche.

(fp)

