Sandrone, Docg Barolo Aleste 2021

Ottenuto dalle uve del Cru Cannubi Boschis ed affinato in tonneau, il Barolo Aleste 2021 possiede profilo aromatico che rimanda all’iris e alla viola, alla frutta rossa matura, al sottobosco, all’inchiostro, al tabacco e alla liquirizia. In bocca il sorso è polposo e dal frutto in primo piano, accompagnato da tannini maturi e terminando in un finale lungo, persistente e speziato. È il vino che costituisce la continuità con il Cannubi Boschis, prodotto dal 1985 al 2012 e poi sostituito, dall’annata 2013, appunto con l’Aleste (l’acronimo dei nomi dei nipoti di Luciano Sandrone, Alessia e Stefano). Oggi, la cantina con sede a Barolo conta su 27 ettari per una produzione di 120.000 bottiglie.

