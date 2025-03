Ettore Germano, Docg Barolo Prapò 2021

Il Barolo Prapò 2021 profuma di fiori di campo, ginepro, mirtilli, sottobosco, e spezie. In bocca il sorso è profondo e ben profilato con il frutto che non lascia mai nudi i tannini, fino ad un finale persistente e dai rimandi balsamici e di nuovo fruttati. Sergio Germano, dal 1993, ha spostato definitivamente tutta la produzione sotto il marchio di famiglia, ponendo la sua cantina tra le realtà più significative del Barolo. Oggi l’azienda con sede a Serralunga d’Alba conta su 20 ettari a vigneto per una produzione complessiva di 170.000 bottiglie, caratterizzata da una prevalenza rossista, ma anche da qualche interessante bianco, come il paradigmatico Riesling Hérzu.

