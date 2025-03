Bera, Docg Barolo 2020

“Sisto, il vecchio, ma il fratello Giuseppe è più vecchio di lui, ha gli occhi piccoli del contadino e lo stesso austero imbarazzo. È un uomo della terra e dalla sua terra non si è mai mosso[...]”. Sono queste alcune delle parole attente con cui Luigi Veronelli ha descritto la generazione dei Bera che ha iniziato a imbottigliare il vino nella seconda metà del Novecento. La cantina si trova lungo la strada che da Barbaresco e Neive porta a Neviglie: è situata proprio a metà fra Barolo ed Asti, come a segnare la traiettoria che ha portato l’azienda a specializzarsi prima nel mondo del Moscato e dell’Asti spumante per poi valorizzare i vini a Barolo e Barbaresco (ma altri vitigni come Barbera, Dolcetto e Arneis). Oggi la famiglia Bera coltiva 40 ettari a vigneto, producendo circa 250.000 bottiglie all’anno. Fra queste due Barolo: il cru Mosconi e il Barolo annata (ottenuto dalle uve dai vigneti di proprietà fra Mosconi e Ginestra), che nella versione 2020 è profondo e intenso, profumato di mora e amarena, sottobosco e liquirizia; centrale nel sorso, ha aderenza sapida e allungo acido, chiudendo floreale e pepato.

(ns)

