Cogno, Docg Barolo Ravera 2021

Fermentazioni lunghe e sobrio apporto del rovere caratterizzano le etichette a marchio Elvio Cogno, dalla cifra stilistica di impronta tendenzialmente classica, come nel caso del Barolo Ravera. La versione 2021 profuma di mirtilli, ciliegia e viola, con tocchi di ginepro e rimandi al tabacco e alle spezie. Il sorso è pieno e vivace, dalla trama tannica ben profilata e dal finale persistente su toni balsamici. Sono 17 gli ettari a vigneto in biologico - per una produzione complessiva di 130.000 bottiglie – di proprietà della cantina con base a Novello, guidata da Valter Fissore e Nadia Cogno, continuatori del percorso tracciato dal suo fondatore Elvio Cogno, che la avviò nel 1990.

