La Toscana del vino affascina il mondo, con tante denominazioni emergenti, oltre i grandi classici

Da “Buy Wine” by Regione Toscana, che ha lanciato la “Settimana delle Anteprime”, le voci di buyer da ogni angolo del pianeta. Dagli Usa al Canada, dall’Argentina alla Norvegia, dalla Cina al Giappone, a mercati tutti da scoprire come Repubblica Ceca, Tunisia, India e Thailandia, il racconto per l’interesse sempre fortissimo per una Regione di grandi rossi, ma che vede crescere anche i suoi vini bianchi, con i mercati, soprattutto quelli più maturi, alla ricerca di territori nuovi da scoprire e da portare nel calice.

Copyright © 2000/2025