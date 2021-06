L’amore degli Usa per il vino italiano, che cavalca la ripartenza. Il messaggio di OperaWine

A WineNews i commenti di Thomas Matthews, Alison Napjus Bruce Sanderson di Wine Spectator, la rivista n. 1 del vino negli Stati Uniti. Tra la voglia di ripartire celebrata con i 186 produttori selezionati per la grande degustazione a Verona, e un mercato, quello americano, che non ha mai smesso di consumare il vino italiano, spostando in consumi dal fuori casa alla mura domestiche, e ora pronto a tornare a brindare nei ristoranti.

