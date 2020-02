L’appeal della Toscana del vino nel mondo, tra certezze, grandi classici e qualche novità

Da Buy Wine, a Firenze, i trend sui vini del “Granducato” dai quatto angoli del pianeta, nel racconto di buyer che arrivano da mercati storici come gli Usa, a quelli nuovi ed insospettabili come l’Angola, passando per Russia, Canada, Svezia, Australia, Sud Corea, Singapore e Brasile. Dove emerge il dominio, anche nella conoscenza, dei grandi rossi, dal Brunello di Montalcino al Chianti Classico, dal Nobile di Montepulciano al Chianti, ma con i bianchi come la Vernaccia di San Gimignano, o il vermentino dalla costa, che conquistano sempre più spazio.

