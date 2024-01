Maria Galassi, Doc Romagna Sangiovese Bertinoro natoRe 2020

L’azienda di Maria Galassi - posta a Paderno, andando verso Bertinoro e di proprietà della famiglia Placucci (da cui proviene la madre di Maria) fin dall’Ottocento - ha ripreso nel 2006 la coltivazione della vite, passando da subito al biologico. Oggi conta su 29 ettari a vigneto per una produzione complessiva di 50.000 bottiglie, incentrate sui vitigni locali, Sangiovese, Barbera, Rebola e Famoso. Il Sangiovese Bertinoro natoRe 2020, maturato in legno grande ed acciaio per 12 mesi, profuma di terra, piccoli frutti rossi, sottobosco e spezie. In bocca il sorso è fragrante e tendenzialmente dolce, sviluppandosi compatto e saporito fino ad un finale che torna su sensazioni fruttate.

(fp)

