“Match point” del made in Italy: il Parmigiano Reggiano scende in campo al “Rolex Paris Masters”

Un incontro tra eccellenze, dentro e fuori dal campo: il Parmigiano Reggiano entra nel mondo del grande tennis, e diventa partner ufficiale del “Rolex Paris Masters”, l’ultimo torneo Atp Masters 1000 della stagione, di scena da domani al 2 novembre, nella nuova cornice della Paris La Défense Arena. La collaborazione, della durata di tre anni (2025-2027), unisce due icone internazionali - una sportiva e l’altra gastronomica - accomunate dai valori di qualità, autenticità e prestigio. Nel torneo, il Parmigiano Reggiano sarà protagonista nelle aree hospitality e ristorazione dedicate ai giocatori, con una selezione di prodotti. Il pubblico potrà, invece, scoprire la storia, il territorio e l’unicità del “re” dei formaggi attraverso una piccola expo esperienziale firmata dal Consorzio. Un dialogo tra gusto e sport, nel segno dell’eccellenza italiana, e un legame con il tennis che non nasce oggi: Jannik Sinner, “stella” del tennis mondiale, è stato, in passato, tra gli ambassador del Consorzio.

“Siamo orgogliosi di associare il nome Parmigiano Reggiano al “Rolex Paris Masters”, una competizione iconica che incarna eccellenza, performance e prestigio - ha dichiarato Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio - attraverso questa collaborazione rafforziamo la nostra presenza sulla scena internazionale e rinnoviamo l’impegno del Consorzio a fianco dei grandi appuntamenti sportivi, dopo la sponsorship del “Miami Open” 2025 e la partnership strategica pluriennale con i New York Jets. Il tennis incarna disciplina, eleganza, precisione e rispetto: tutti valori che rispecchiano il modo in cui viene prodotto il Parmigiano Reggiano. È uno sport globale con un pubblico di alto livello e sempre più giovane, dove cultura e stile di vita incontrano la performance. Questo lo rende una piattaforma ideale per un prodotto come il nostro, radicato nella tradizione, ma allo stesso tempo iconico, ambizioso e contemporaneo”.

Il “Rolex Paris Masters”, organizzato dalla Federazione Francese di Tennis e diretto da Cédric Pioline, è tra i nove tornei più prestigiosi del circuito dopo gli Slam. L’evento ha registrato nel 2024 un record di oltre 176.000 spettatori e si conferma uno degli appuntamenti indoor più attesi del calendario tennistico mondiale. L’accordo si inserisce nella strategia del Consorzio di consolidare la propria presenza nel mondo dello sport, attraverso la collaborazione con tornei e squadre di rilievo globale. Dopo l’esperienza maturata con il “Miami Open” e il team della Nfl New York Jets, questa nuova partnership rappresenta un ulteriore passo nel percorso di internazionalizzazione del brand, con un’attenzione particolare alla Francia, secondo mercato estero per il Parmigiano Reggiano, che nel 2024 è arrivato a rappresentare il 20,4% del totale della quota export, pari a oltre 14.700 tonnellate.

