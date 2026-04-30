Pizza & bibita, il connubio più amato dalle famiglie è sempre più caro in Italia (+4,4% sul 2025)

Andiamo a mangiare una pizza? Quello che per decenni è stato un invito semplice, trasversale e rassicurante, oggi suona sempre meno scontato, perché il rito popolare per eccellenza sta diventando più caro, diseguale e imprevedibile, soprattutto per le famiglie: l’analisi dei prezzi di pizza & bibita in 30 città italiane mostra, infatti, un trend di forti aumenti, con un +4,4% sul 2025 e un +26% sul 2021, certificando come il costo della pizzeria cresca molto più rapidamente dell’inflazione. Bolzano è la città dove una pizza con bibita costa mediamente di più, 15 euro, seguita da Palermo e Sassari, entrambe oltre i 14,50 euro, mentre Trento e Firenze si collocano stabilmente nella fascia alta; restano, invece, più accessibili realtà come Roma, che, con una media di 11,45 euro, si conferma una capitale gastronomica tutto sommato abbordabile, e poche eccezioni sotto i 10 euro come Reggio Calabria e Livorno. Ma dietro le medie si nasconde una frattura profonda: Palermo è il caso più clamoroso, con prezzi che vanno da 9 a 28 euro, una forbice che racconta una polarizzazione estrema dell’offerta, mentre Milano oscilla tra 8 e 22,50 euro e Firenze tra 8,50 e 20; all’opposto Reggio Calabria, oltre a essere la più economica del campione, è anche la più stabile, con soli 2 euro di differenza tra minimo e massimo, seguita da Bari, Perugia e Terni con 2,5 euro. Questi i dati aggiornati dell’Osservatorio Prezzi e Tariffe del Ministero delle Imprese e del Made in Italy riportati da Altroconsumo.

I rincari più recenti confermano la corsa: rispetto al 2025 il conto in pizzeria sfiora il +13% a Udine e supera la doppia cifra anche a Bari e Pescara, mentre Roma e Brescia si avvicinano pericolosamente a quella soglia e Napoli, patria indiscussa della pizza, segna un +7,8%; fanno eccezione pochi casi isolati come Venezia (-3,2%) e Parma (-9,3%), unica città che in 5 anni registra addirittura un calo complessivo del -4%, a fronte di aumenti che altrove raggiungono livelli impressionanti: Palermo guida la classifica con un +60% dal 2021, seguita da Napoli al +51%, mentre Sassari, Bolzano e Udine segnano aumenti tra il 38 e il 43%, un paradosso culturale che vede proprio le città simbolo della pizza popolare perdere il primato dell’accessibilità. Dietro questi numeri pesano i noti fattori di filiera, dai rincari energetici alle materie prime, ma anche una trasformazione strutturale dell’offerta, con una crescente presenza di proposte gourmet che ridefiniscono il posizionamento della pizzeria di quartiere.

E se la pizza non è più il porto sicuro di una volta, nemmeno il panino al bar si salva: dal 2025 il prezzo medio è salito di oltre il 5% e in 5 anni del +23,5%, arrivando a 4 euro, con estremi che vanno dai 2,30 euro di Terni ai quasi 6 di Trento, Milano e Verona, e con variazioni interne ancora più marcate, fino alla quadruplicazione dei prezzi a Venezia, Bolzano e Udine; anche qui i rincari annuali sono pesanti, con Verona al +24,1%, seguita da (+18,5%) e Bari (+17,6%), e sul quinquennio spicca Verona con un +88%, davanti a Perugia (+49%), Terni (+37,7%) e Napoli (+35,6%).

Il risultato è chiaro: ciò che era considerato un rifugio economico della convivialità quotidiana sta cambiando pelle, e tra pizza e panino anche i gesti più semplici iniziano ad assumere i contorni di un piccolo lusso.

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