Meno export, ma anche meno import: migliora la “bilancia commerciale agroalimentare” Ue

Cresce il “surplus” commerciale extra Unione Europea per l’agroalimentare europeo nei primi 5 mesi 2026. Perchè se le esportazioni complessive da gennaio a maggio sono in lieve calo (-3% sullo stesso periodo del 2025), a 96,9 miliardi di euro (legate soprattutto ai ribassi dei prezzi come cacao, carne di maiale e olio di oliva), le importazioni sono diminuite in maniera più marcata, a -5%, per un totale di 77,5 miliardi di euro. Con il saldo attivo che, dunque, è arrivato a 19,4 miliardi di euro, 1 miliardo in più sullo stesso periodo del 2025. A dirlo i dati della Commissione Europea, pubblicati in queste ore.

A pesare sull’export sono soprattutto i cali del commercio con Uk (-3%, per 22,3 miliardi di euro) e Usa (-13%, a 11,1 miliardi di euro), che sono i due principali mercati di esportazione per l’Ue, ma anche il secondo e terzo “fornitore” sul fronte delle importazioni (in calo del 6% da Oltremanica, a 6 miliardi di euro, e del -7% da Oltreoceano, a -7%), mentre il primo Paese da cui l’Ue importa generi agroalimentari è il Brasile, a 7,6 miliari di euro, in leggera crescita (+1%).

Il vino ed i prodotti a base di vino, nonostante un calo del -5% nel periodo, restano tra le principali voci nelle esportazioni agroalimentari europee, con 6,3 miliardi di euro esportati nei primi 5 mesi 2026 (mente, rimanendo sul beverage, crescono de +5% spirits e liquori, a 3,5 milioni di euro), dietro a cereali (10 miliardi di euro), latticini (8,3) e ingredienti e preparazioni di cibi (8,3) e la terza voce per “contributo” al saldo attivo della bilancia commerciale Ue, con 5,8 miliardi di euro (le importazioni sono state appena di 547 milioni di euro nel complesso), dietro a cereali (7,8 miliardi di euro di attivo) e prodotti lattiero-caseari (7,4 miliardi di euro).

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