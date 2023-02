Montemurro: “30-40 grammi al giorno è la quantità di vino che il corpo può metabolizzare”

È possibile definire la giusta dose per un consumo moderato di vino? Quali sono gli effetti sulla nostra salute? E che differenza c’è tra il vino ed i superalcolici? Domande che in molti si pongono sul rapporto delicato e complesso tra il vino e la salute, e che WineNews ha rivolto al cardiologo Vincenzo Montemurro, membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Cardiologia. “Il vino è un alimento liquido, che possiamo introdurre nelle modiche quantità di 30-40 grammi al giorno, che il nostro fegato è in grado di metabolizzare”.

Copyright © 2000/2023