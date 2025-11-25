Nasce il primo spumante analcolico al mondo con fermentazione secondaria e affinamento sui lieviti 

É il primo ed unico vino analcolico al mondo prodotto con fermentazione secondaria e affinamento sui lieviti: la start-up londinese Bolle (fondata dall’enologo trevigiano Roberto Vanin) lo ha appena lanciato sul mercato - si può acquistare nel Regno Unito e negli Stati Uniti, al prezzo di 60 euro - e potrebbe rappresentare una pietra miliare nel mondo dei no-alcol. La chiave è un lievito speciale che produce pochissimo alcol in condizioni controllate: la tecnica di vinificazione tradizionale, mai applicata prima ai vini analcolici, crea, secondo i produttori, una straordinaria profondità e complessità. Il vino base è composto per il 90% da Chardonnay e per il 10% da Sylvaner provenienti dalla Mancia, in Spagna. È invecchiato per tre mesi in botti di rovere francese, poi l’alcol viene rimosso mediante distillazione sotto vuoto a doppia colonna. Aggiungendo un lievito Saccharomyces cerevisiae appositamente selezionato e succo d’uva fresco come nutriente, la fermentazione viene riavviata. Questo lievito funziona anche con un bassissimo contenuto di zucchero, sotto pressione e a freddo. In queste condizioni controllate, produce solo quantità minime di alcol. Successivamente, il Grand Reserve è invecchiato sui lieviti per nove mesi, un risultato che finora non è stato raggiunto da nessun altro produttore nel settore degli spumanti analcolici.

Come sottolinea Bolle, le cui etichette analcoliche si trovano nei più importanti ristoranti stellati del mondo “al palato, la vibrante acidità si sposa con la consistenza cremosa, creando strati di complessità ed eleganza con un finale persistente”. Al momento ne sono state prodotte 4.000 bottiglie.

