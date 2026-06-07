Nasce nel Collio il vino ufficiale della Santa Sede: Laudato Sie della Fondazione Villa Russiz

Un blend di Refosco dal Peduncolo Rosso, Pinot Nero e Cabernet annata 2023 prodotto in 5.000 bottiglie dalla Fondazione Villa Russiz, nel Collio, dal nome “Laudato Sie” e destinato al Vaticano per celebrare le occasioni speciali. Sarà questo il vino ufficiale della Santa Sede, almeno finché non entrerà in produzione la vigna del Borgo Laudato Si’, il progetto che ha trovato casa a Castel Gandolfo, fortemente voluto da Papa Francesco, dove vengono applicati i principi dell’“Enciclica Laudato Si’”, pubblicata nel 2015, ed inaugurato a settembre 2025 dal suo successore Leone XIV.

“Fondazione Villa Russiz ha punti di contatto molto forti con il Borgo Laudato Si’ - ha sottolineato il presidente Antonio Paoletti - entrambi si fondano su progetti sociali che vedono una parte agricola strumentale anche all’aiuto dei minori in difficoltà, con un’attività formativa ed educativa funzionale alla loro emancipazione”.

Un progetto al quale hanno lavorato, oltre alla Fondazione Villa Russiz - storica cantina del Friuli nata nel 1868 ad opera di Elvine Ritter de Zàhony ed il Conte Theodor Karl Leopold Anton de la Tour Voivrè, esponente di un’antica e nobile famiglia francese di religione cattolica che per primo, introdusse nel Collio le varietà francesi - anche il Cardinale Fabio Baggio, dg del Centro di Alta Formazione Laudato Si’, la Regione Friuli-Venezia Giulia, l’Università di Udine e Banca 360. “Oggi inizia un’attività che sarà una collaborazione lunga nel tempo - ha detto il Cardinale Fabio Baggio - il vino “Laudato Sie” viene a significare una prima produzione che ancora non è possibile al Borgo di Castel Gandolfo, ma che è possibile in Friuli-Venezia Giulia con questo gemellaggio”.

Copyright © 2000/2026