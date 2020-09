Nei Colli Berici, tra i filari in vendemmia e la bellezza del territorio e delle ville del Palladio

La riscossa di un territorio in cui l’operosità dei produttori ha ridisegnato un paesaggio trapunto di storia, raccontata dalle Ville Palladiane. Una delle tante realtà del vino italiano tutte da scoprire, che nasce in un luogo ricco di storia, bellezza e ingegno, 600 ettari di vigneto, tutelati del Consorzio dei Vini dei Colli Berici e con produttori come Punto Zero, Piovene, Inama e non solo, che deciso di puntare tutto sulla sua identità più profonda.

