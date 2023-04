Passione food: un viaggiatore su tre in Italia ama visitare i mercatini enogastronomici

Quasi un viaggiatore su tre (30%) in Italia ha visitato in estate mercati tipici, a dimostrazione che il food & wine rappresenta uno dei più importanti attrattori del nostro Paese, che vanta una leadership mondiale nel turismo enogastronomico: lo afferma Coldiretti , analizzando il Report Istat su viaggi e vacanze in Italia e all’estero nel 2022, dal quale si evidenzia che la quota delle attività legate all’enogastronomia si attesta al 18%.

Oltre un terzo della spesa di italiani e stranieri in vacanza in Italia è infatti destinato alla tavola, per consumare pasti in ristoranti, pizzerie, trattorie o agriturismi, ma anche per cibo di strada o specialità enogastronomiche in mercati, feste e sagre. L’alimentazione è diventata la principale voce del budget turistico, con un impatto economico che è valutato attorno ai 30 miliardi di euro su base annua, divisi tra turisti italiani e stranieri che sempre più spesso scelgono il Belpaese come meta delle vacanze per i primati enogastronomici. Si tratta di un risultato che dimostra l’immenso valore storico e culturale del patrimonio enogastronomico nazionale diffuso su tutto il territorio, dalla cui valorizzazione dipendono molte delle opportunità di sviluppo economico ed occupazionale. Per tutti questi motivi, dopodomani, 21 aprile, per il Natale di Roma, al Mercato contadino Campagna Amica (Circo Massimo) è prevista la visita della delegazione Bie (Bureau International des Expositions) per valutare il progetto di candidatura di Roma ad ospitare l’Esposizione Universale Expo 2030.

La tavola si conferma come il vero valore aggiunto della vacanza in Italia, leader mondiale del turismo enogastronomico, potendo contare sull’agricoltura più green d’Europa: da noi si contano 5.450 specialità ottenute secondo regole tradizionali protratte nel tempo per almeno 25 anni censite dalle regioni, 316 specialità Dop/Igp riconosciute a livello comunitario e 415 vini Doc/Docg, la leadership nel biologico (con 86.000 aziende agricole biologiche), 25.000 agriturismi che conservano da generazioni i segreti della cucina contadina, 10.000 agricoltori che fanno vendita diretta con Campagna Amica, oltre alle mille iniziative di valorizzazione, dalle sagre alle Strade del Vino.

