Pellegrino Artusi, padre della cucina italiana, premia “Nostra Signora della grappa” Giannola Nonino

Il “padre” della cucina italiana, fresca di riconoscimento a Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità dell’Unesco, premia “Nostra Signora della grappa”, come la chiamava il grande giornalista Gianni Brera: il 14 dicembre nella Chiesa dei Servi di Forlimpopoli, la città natale di Pellegrino Artusi, Casa Artusi consegnerà il “Premio Artusi 2025” a Giannola Nonino, figura di spicco dell’imprenditoria italiana e protagonista dell’evoluzione culturale e qualitativa della grappa italiana, alla guida delle storiche Distillerie Nonino a Ronchi di Percoto, con le figlie Cristina, Antonella ed Elisabetta (eletta, nel 2019, “miglior distilleria al mondo” dalla rivista Usa “Wine Enthusiast”), e che, nel 2025, ha celebrato i 50 anni del Premio Nonino, tante volte “anticipatore dei Nobel”, e dedicandolo a Benito Nonino, “padre” della grappa italiana. Un riconoscimento “per aver gestito con la sua famiglia, a larga prevalenza femminile, un’azienda dinamica e di successo che ha rovesciato la percezione della grappa, elevandola da umile acquavite del mondo contadino a raffinato distillato monovitigno, divenuto uno dei simboli dell’identità enogastronomica italiana; e per aver affiancato all’attività imprenditoriale un’opera di mecenatismo culturale d’alto profilo e di rilievo internazionale con l’istituzione del “Premio Nonino”, che quest’anno compie 50 anni”.

Come Giannola Nonino ha raccontato a “tu per tu” con WineNews, il 1 dicembre 1973, insieme con Benito Nonino hanno creato la prima Grappa Monovitigno® da vinacce di uva Picolit, facendo “rinascere” il distillato di bandiera italiano, trasformando la “parente povera” del vino in una bevanda nobile, e facendola diventare un simbolo dell’eccellenza del made in Italy, alla presenza di Luigi Veronelli e con la benedizione di Mario Soldati, maestri del giornalismo enogastronomico italiano. E, insieme, altrettanto pionieristicamente, nel 1975 Benito e Giannola Nonino hanno fondato il “Premio Nonino Risit d’Aur”, tra i riconoscimenti più longevi e prestigiosi d’Italia, nato per salvare gli antichi vitigni autoctoni friulani in via di estinzione e per valorizzare la civiltà contadina. Nel 1977, al “Premio Nonino Risit d’Aur” viene affiancato il “Premio Nonino di Letteratura” che dal 1984 si completerà con la sezione internazionale. Da allora, il “Premio Nonino” ha anticipato per ben sei volte i Premi Nobel - con la leader pacifista guatelmateca Rigoberta Menchù (Premio Speciale Nonino nel lontano 1988 e Premio Nobel per la Pace nel 1992), lo scrittore trinidadiano naturalizzato britannico V.S. Naipaul (Nonino International Prize nel 1993 e Nobel per la Letteratura nel 2001), il poeta svedese Tomas Tranströmer (Premio Internazionale Nonino nel 2004 e Nobel per la Letteratura nel 2011), lo scrittore cinese Mo Yan (Premio Internazionale Nonino 2005 e Nobel per la Letteratura nel 2012), il fisico britannico Peter Higgs (Premio Nonino “Un Maestro del nostro Tempo” e Nobel per la Fisica nel 2013) e il fisico italiano Giorgio Parisi (Premio Nonino “Un Maestro Italiano del nostro Tempo” nel 2005 e Nobel per la Fisica nel 2021) - assegnato alle più importanti personalità in ambito culturale, letterario ed enogastronomico come i vincitori dell’edizione 2025, nei 50 anni del riconoscimento: dal poeta e romanziere tedesco Michael Krüger (Premio Internazionale Nonino), all’ex primo Ministro francese Dominique de Villepin (Premio Nonino), da Germaine Acogny, “madre” della danza contemporanea africana (Premio Nonino “Maestra del Nostro Tempo”) a Ben Little, fondatore dell’Associazione del Pignolo del Friuli Venezia Giulia (Premio Nonino Risit d’Aur - Barbatella d’Oro).

Il “Premio Artusi”, consegnato dalla città di Forlimpopoli, su su proposta del Comitato Scientifico di Casa Artusi, nella cerimonia che sarà condotta dalla giornalista Laura Giorgi, con il sindaco Milena Garavini, il presidente di Casa Artusi Andrea Segrè e la sottosegretaria alla Presidenza della Regione Emilia-Romagna Manuela Rontini, è dedicato a personalità che attraverso il proprio impegno hanno contribuito in modo significativo alla cultura del cibo e dell’alimentazione, e, negli anni, lo hanno ricevuto personaggi come i registi Ermanno Olmi e Pupi Avati, l’attivista Vandana Shiva, l’economista Serge Latouche, Don Luigi Ciotti, il patron di Eataly Oscar Farinetti, il fondatore di Last Minute Market Andrea Segrè, Enzo Bianchi, fondatore della Comunità di Bose, il fondatore Slow Food Carlo Petrini, la Comunità di S. Egidio, la chef Lidia Bastianich, il designer italiano Antonio Citterio e molti altri. L’incontro con Giannola Nonino offrirà l’occasione per ripercorrere la sua storia imprenditoriale, divenuta un punto di riferimento internazionale non solo nel settore dei distillati, ma anche nel sostegno alla cultura e alla ricerca letteraria attraverso il Premio Nonino.

La consegna del premio rappresenta un momento centrale del calendario culturale della città di Forlimpopoli e di Casa Artusi, che attraverso questo riconoscimento valorizza chi opera nel solco dei principi artusiani: cultura, qualità, responsabilità e dialogo tra tradizione e innovazione. Il 15 dicembre ci sarà la presentazione del libro “Rigorosamente in brodo di cappone” a cura dell’Associazione La San Nicola, un testo che ripercorre la straordinaria avventura di questa associazione che tutela e promuove la ricetta del tortellino di Castelfranco Emilia. Con l’occasione Casa Artusi insieme alle Mariette, “custodi” della cucina di casa come Marietta Sabatini, la fedele governante di Pellegrino Artusi, celebreranno, l’importante riconoscimento della Cucina Italiana Unesco, ricordandone il “padre” e colui che ha unito l’Italia, prima di tutto in cucina, con “La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene”, il più famoso manuale culinario al mondo, tradotto in tutte le lingue, perfino in cinese, e con più di 1 milione di copie vendute, con un brindisi e una degustazione di tortellini in brodo per tutti.

