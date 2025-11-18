Per la prima volta La Tour d’Argent a Parigi offre tour guidati nella sua iconica cantina

Una delle collezioni di vini più straordinarie al mondo, con circa 14.000 posizioni e 300.000 bottiglie, distribuite in 1.100 metri quadrati su due livelli: quella del ristorante parigino La Tour d’Argent, con vista sulla Cattedrale di Notre-Dame e sulla Senna, ispirazione della location del famoso film d’animazione “Ratatouille”, è una cantina leggendaria, oltre ad essere la più grande della città. Adesso sarà possibile visitarla, per la prima volta, attraverso tour guidati. Lo riporta il magazine Usa “Wine Spectator”.

Nel 2022, La Tour d’Argent è stata ristrutturata contemporaneamente all’inizio della ricostruzione della cattedrale di Notre-Dame, che si trova proprio di fronte. È stato installato un sistema di controllo climatico di nuova concezione per raggiungere condizioni di stoccaggio ottimali, e la temperatura rimane costantemente tra i 12° e i 14 °C. Questo è, secondo André Terrail, presidente del Groupe La Tour d’Argent, fondamentale per una collezione di vini che deve essere “pianificata 15, 20, a volte 50 anni” in anticipo.

I tour inizieranno nelle prossime settimane e le prenotazioni dovranno essere effettuate tramite il sito web. I prezzi non sono ancora noti. I partecipanti saranno accompagnati da sommelier che parleranno di strategie di acquisto, stoccaggio a lungo termine e della creazione e manutenzione di una collezione di vini di queste dimensioni. Questo include anche la “strategia di vendita selettiva - spiega André Terrail, secondo cui - è inutile comprare vino se non si sa come venderlo”.

La Tour d’Argent è stata fondata nel 1582 come locanda ed è presto diventata uno dei ristoranti più famosi d’Europa. Dopo la rivoluzione francese, è stata ricostruita e ha ricevuto la sua forma attuale nel 1930. Nel gennaio 2024, è stata oggetto di un furto di vino di 83 bottiglie, tra cui molte Domaine de la Romanée-Conti, per un valore di oltre 1,5 milioni di euro. Ad oggi non sono stati ritrovati né i vini, né i colpevoli.

