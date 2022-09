Per l’Asti Spumante e il Moscato d’Asti Docg “Oggi è Festa”: sono “Novant’anni di Bollicine”

Per l’Asti e il Moscato d’Asti Docg “Oggi è Festa”, citando lo slogan di Armando Testa del 1959 nei manifesti che, con Carosello e gli spot con le star di Hollywood e lo chef-Ambassador Alessandro Borghese, hanno reso lo spumante aromatico made in Italy per eccellenza famoso nel mondo: il Consorzio compie 90 anni di storia, ripercorsi nella mostra “Novant’anni di Bollicine” ad Asti, e da WineNews con un viaggio in Monferrato, guardando al futuro della Docg che ha superato 100 milioni di bottiglie nel 2021, esporta il 90% della produzione, e lavora al progetto dei “Sorì Eroici”.

Copyright © 2000/2022