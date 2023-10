Peste suina, dal Ministero dell’Agricoltura 19 milioni per sostenere le aziende della filiera

Uno stanziamento di 19 milioni di euro per il settore della suinicoltura italiana, colpito dalla Psa, la Peste Suina Sfricana: Francesco Lollobrigida, Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, ha firmato il decreto che disciplina i criteri per la concessione di aiuti economici attraverso un fondo ad hoc.

“Il 60% delle risorse - fa sapere il Ministro Lollobrigida in una nota - è destinato alle piccole e medie imprese della produzione agricola, il 40% a quelle del comparto della macellazione e trasformazione. L’obiettivo è quello di aiutare gli imprenditori che hanno subìto maggiori danni e che sono impegnati nell’eradicazione dei cinghiali. Sarà Agea a eseguire le erogazioni dei ristori economici. La peste suina è un esempio che conferma la necessità della presenza dell’uomo come bio-regolatore. Lavoriamo per contenere un fenomeno che potrebbe avere conseguenze negative per il settore suinicolo italiano e mettere a rischio l’export di uno dei nostri prodotti di eccellenza”, conclude il Ministro Lollobrigida. Ettore Prandini, presidente Coldiretti: “si tratta di un impegno importante per intervenire con decisione nell’eradicazione della malattia trasmessa dai cinghiali e difendere un sistema produttivo centrale per l’economia e l’occupazione del Paese”.

Il settore della suinicoltura, che vanta un fatturato di 11 miliardi e conta 70.000 addetti, è uno dei fiori all’occhiello dell’agroalimentare made in Italy. Anche se non è trasmissibile all’uomo, e quindi non rappresenta alcun pericolo per la salute dei cittadini, la peste suina può avere conseguenze gravi sia a livello economico che sociale, incidendo sulla redditività degli allevamenti e condizionando pesantemente le movimentazioni di suini e dei relativi prodotti all'interno dell’Unione Europea, nonché le esportazioni verso Paesi terzi. In Italia la Psa è soggetta ad un Piano di sorveglianza nazionale.

