Più aperte al mondo, e alla collaborazione tra produttori: le Langhe secondo i giovani vignaioli

In uno dei territori più importanti del vino mondiale, dove investire da zero è quasi impossibile per le quotazioni dei terreni, non mancano i giovani che dedicano la loro vita al vino, spesso, ma non sempre, nuove generazioni di cantine che da anni costruiscono il successo di Barolo, Barbaresco e non solo. A WineNews da Grandi Langhe, le nuove leve di Bruna Grimaldi, La Carlina, Serradenari, La Vedetta, Rabino, Pecchenino, Ettore Germano, Fratelli Manera, Gianfranco Alessandria e La Rachilana.

Copyright © 2000/2020