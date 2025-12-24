Pranzo di Natale: il 91% degli italiani lo farà a casa, spendendo, in media, 116 euro (+7% sul 2024)

Le famiglie italiane spenderanno in media 116 euro per il pranzo di Natale, che nel 91% dei casi sarà consumato in casa propria o da parenti e amici, con una media di 8 invitati. Lo rivela un’indagine Coldiretti/Ixe’ alla vigilia del 25 dicembre, confermando la tendenza a ricongiungersi con i propri cari tra le mura domestiche, anche in altre città o regioni.

Nei menu prevalgono piatti tradizionali e prodotti italiani: il 30% sceglierà alimenti a km zero, il 55% cibi di origine nazionale. Per i dolci, il 46% opterà per ricette regionali fatte in casa. Chi cucina dedicherà in media 2,8 ore ai fornelli, più dello scorso anno, ma meno dei livelli pre-Covid (3,8 ore). Il 9% ricorrerà all’asporto o a contributi di parenti e amici, trend che prima del 2020 faceva registrare livelli molto più marginali.

Il 44% resterà nella propria abitazione, il 47% si sposterà da amici e parenti, mentre il 9% pranzerà fuori al ristorante o anche in agriturismo, dove i cuochi contadini di Campagna Amica propongono le ricette della tradizione rurale, alla base del riconoscimento della Cucina Italiana come Patrimonio dell’Unesco.

Il budget cresce del +7% sul 2024: il 31% delle famiglie spenderà tra 50 e 100 euro, il 25% fino a 150 euro, il 15% fino a 200 euro, il 6% fino a 300 euro (con un 4% che supererà tale cifra), mentre solo il 7% resterà sotto i 30 euro, e il 12% tra i 30 e i 50 euro. Non mancano evidenti differenze territoriali con le punte del Centro Italia, che vedrà una media di 124 euro a famiglia, e un Nord Ovest che si fermerà 103 euro.

