Promozione e ristorazione: gli Stati Uniti ripartono, una buona notizia per il vino italiano

Da Miami a New York, il vino italiano getta le basi della ripresa, ripartendo dal primo mercato di esportazione, quello Usa, dove si torna a respirare un po’ di normalità, anche negli eventi di promozione, come racconta a WineNews Marina Nedic, alla guida della Iem. A fare un quadro più ampio è invece Antonino Laspina, direttore Ice New York. Infine, il punto di vista della ristorazione italiana in Usa nelle parole del patron del Gattopardo di New York, e presidente del Gruppo Italiano Ristoratori e Distributori Gianfranco Sorrentino.

