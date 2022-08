Quando l’arte in vigna e diventa magia: dentro all’Art Park La Court di Michele Chiarlo

Tra i filari del Monferrato, con le opere di artisti, tra gli altri, come Lele Luzzati, Ugo Nespolo, Giancarlo Ferraris e Chris Bangle. Stefano Chiarlo: “idea nata per far avvicinare gli enoappassionati al vigneto attraverso l’arte, e abbiamo coinvolto non solo grandi artisti, ma anche tanti artigiani”. Ed è stata un’idea che ha contaminato un territorio, tra i più belli d’Italia, culla della Barbera e del Nizza, dove arte e land art sono sempre più diffusi.

